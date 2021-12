La Covid deixa gairebé 100.000 contagis en un sol dia a l'Estat

En els darrers set dies hi ha hagut 247 víctimes mortals, de les quals el País Valencià n'ha registrat 39, Andalusia 32, les Canàries 22, l'Aragó 20, Castella i Lleó 19, Múrcia 18, Castella – La Manxa i Galícia 17 cadascuna, Astúries 16 i Navarra 14. A Catalunya n'hi ha hagut dos en l'última setmana i a Ceuta no n'hi ha hagut cap.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 1.101.332 casos, seguida per Madrid amb 1.073.745 casos i Andalusia amb 920.257.En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 9.852, que ocupen el 8,06% de tots els llits disponibles. Un total de 1.736 persones estan ingressades a l'UCI, el 18,71% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 2.483 pacients a l'hospital per coronavirus, el 10,32%, i a l'UCI n'hi ha 453, cosa que suposa un 36,68% de la capacitat total. Això significa que prop de 4 de cada 10 llits de cures intensives estan ocupats per malalts de covid-19.En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.491 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.105 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 297, a Catalunya 286, a Andalusia 200, al País Valencià 147 i a Castella i Lleó 110.37.858.971 persones a l'Estat espanyol tenencontra el coronavirus, el 89,9% de la població diana: la major de 12 anys. Així ho recullen les xifres diàries de vacunació que aporta el Ministeri de Sanitat. En paral·lel, el 92% de la població diana ha rebut almenys una dosi. Són 38.744.338 persones. D'altra banda, 13.031.375 persones han rebut dosis addicionals.A Catalunya, 5.977.735 persones han rebut dues dosis (el 76,8% de la població total i el 87% de la població major de 12 anys o diana), mentre que 6.165.369 en tenen almenys una (el 79,2% i el 89,8% respectivament). Hi ha 1.913.260 persones amb dosis addicionals. En total s'han rebut fins ara 13.348.650 dosis, totes administrades.El govern espanyol ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 28 de desembre 86.690.398 dosis de les vacunes contra la covid-19 i fins ara se n'han administrat 85.808.023, que representen el 98,6% del total. La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (15.041.000), totes administrades, com cinc comunitats autònomes més. Melilla és la que n'ha injectat menys.La Unió Europea ha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 141.943.261 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 78,6%, 111.551.945. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.238 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 184.557, el 86,96%) i les 10.620 per a la Sanitat Exterior (se n'han punxat 10.608).