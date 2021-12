Valtònyc diu que ha entrat a l'Estat i es burla de la Guàrdia Civil

A les 9:15h Bèlgica m'ha llevat les mesures cautelars i he pogut sortir del país. Després de 10 hores de cotxe creuant França, he entrat dins l'estat espanyol després de 4 anys de no poder fer-ho per visitar uns amics a Euskal Herria. Salutacions i fins la propera, @guardiacivil pic.twitter.com/DnBhIVC44A — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) December 28, 2021

ha anunciat en una piulada aquest dimarts al vespre que ha entrat a l'Estat. La justícia belga ha tombat l'extradició del raper mallorquí, segons ha determinat el Tribunal d'Apel·lació de Gant. Ha decidit així negar la reclamació de les autoritats judicials espanyoles, que reclamaven la tornada de Valtònyc a l'Estat arran d'una condemna de tres anys i mig de presó per injúries a la corona, calúmnies i enaltiment del terrorisme pel contingut de les seves cançons.Segons el cantant,i ha entrat dins l'Estat després de quatre anys d'exili "per visitar uns amics" al País Basc. Així ho indica en la publicació a Twitter el raper perseguit per la justícia espanyola, que ja es trobaria de nou fora de les fronteres d'Espanya.Valtònycel maig de 2018 per no haver d'entrar a la presó. Un any abans, al febrer de 2017, l'el va condemnar. La decisió va ser ratificada pel Tribunal Suprem i confirmada pel Tribunal Constitucional, que ni tan sols va admetre a tràmit el seu recurs. A Bèlgica, la cosa no està tan clara. El setembre de 2018, elva rebutjar l'extradició del jove mallorquí i el cas va passar al tribunal d'apel·lació.

