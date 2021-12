El Govern finalment retornarà amb interessos les multes del primer estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

Els catalans que van pagar alguna de lesja poden demanar que el Govern els retorni aquestes quantitats. El Departament d'Interior ha habilitat des d'aquest dimecres el procés per fer aquestes sol·licituds, després que el Tribunal Constitucional declarés il·legal aquell estat d'alarma i les multes que en van derivar . El retorn, però, finalment no serà tan sols del pagament abonat, sinó queque haurà d'afegir la Generalitat de les arques públiques.El conseller d'Interior,, va quantificar en 4 milions d'euros l'import de les sancions ja abonades, les quals van ser en total 24.289 . La resolució per iniciar aquest procés declara els ingressos com a "", motiu pel qual, en la devolució, "s'haurà d'afegir a l'import corresponent l'interès legal dels diners meritat entre la data del pagament efectiu de la sanció i la data en què es proposi el pagament de la devolució de la sanció". Aquest interès per un cobrament indegut podria ser del 3,75%, segons han assenyalat alguns experts, a més de l'interès mateix generat entre la satisfacció de la sanció i el seu retorn.Tot i això, només una part d'aquestes multes havien estat efectivament pagades, així que la resolució d'Interior, motiu pel qual aquells que les havien impugnat o no les havien pagat ja no hauran de fer-ho i els procediments queden arxivats. En concret, fa referència a l'incompliment de laentre el 14 de març i el 21 de juny de 2020.Aquells que sí que van acatar la sanció i van fer l'ingrés corresponent han dea Interior perquè aquest en faci el retorn. La petició és individual i s'ha de fer a través d'un formulari des de l' espai de tràmits del web del Govern , a partir d'aquest mateix dimecres. També es pot demanar a les oficines d'atenció al ciutadà, al registre del Departament d'Interior i als Serveis Territorials, sempre amb cita prèvia. Així, el Departament d'Interior no reintegrarà les quantitats automàticament sinó que haurà d'haver-hi una sol·licitud expressa i el retorn dels imports es farà després de les comprovacions i tramitació corresponents.Segons ha concretat Interior en un comunicat, la majoria de sancions es van posar per circular per la via pública sense tenir elcorresponia a una de les activitats permeses; sortir a fer esport o a passejar fora de l'horari autoritzat o en grup quan no estava permès; sortir el pare i la mare amb un fill o bé el pare i la mare amb dos fills (en un moment en què les sortides es restringien a un fill acompanyat d'un progenitor); ia la via pública.El Tribunal Constitucional va anul·lar el primer estat d'alarma després d'un intens debat i per un. L'argumentació vencedora conclou que, per aplicar mesures com les limitacions de drets fonamentals com el de la circulació hauria calgut aprovar un. El recurs d'inconstitucionalitat l'havia presentat, qui també n'ha registrat un altre contra el segon estat d'alarma, el qual encara està pendent de sentència per part de l'alt tribunal.​​​

