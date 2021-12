Per què és millor esperar a l'1 de gener per comprar tecnologia

Anticipar-se és un valor positiu quan es tracta de fer, en plena crisi mundial d'abastiment. Però aquesta setmana val més ser una mica pacient, ja que dissabte 1 de gener entra en vigor una novetat que beneficia els consumidors d'aquesta mena d'aparells.Amb el nou any, elproductes tecnològics i dels electrodomèstics passarà de dos anys a tres, i s’estendrà l’obligatorietat als fabricants de garantir l’existència de peces de reparació fins a deu anys. Per això l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recomana endarrerir tant com sigui possible la compra de regals tecnològics a l’1 de gener.No és l'única novetat. Des de l'1 de gener l'usuari no haurà de demostrar durant els primers dos anys la falta de conformitat del producte, que en l’actualitat el període es limita a tan sols sis mesos. A més, s'amplia el termini defins a deu anys, amb l'objectiu de reduir l’obsolescència programada. Fins ara, els fabricants només estaven obligats a mantenir els recanvis durant un període de cinc anys.

