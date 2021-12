Un dels programadors del «Paraulògic»: «Potser se n'ha fet un gra massa»

Una figura geomètrica de set hexàgons: un al mig i sis al seu voltant. En cada un d'ells, una lletra. A partir d'aquestes simples regles, cal crear el màxim paraules possibles amb aquestes set lletres., el nou joc de moda que utilitza la llengua catalana per esprémer la creativitat i el coneixement dels usuaris de la parla de Catalunya.Cada dia es llença un nou repte lingüístic, amb una combinació màxima de paraules possibles per tal de superar la prova d'aquell dia. El seu èxit ha estat majúscul, sobretot a les xarxes socials: ahir dilluns es va arribar al seu rècord de jugadors, amb més de, ha valorat al'immens impacte que ha tingut el joc a Catalunya. Es va estrenar el passat 1 de novembre i en només un mes i mig ja suma desenes de milers d'usuaris diaris., ha volgut deixar clar Orga, a l'entrevista a la ràdio privada catalana."La qüestió és que està sortint a tots els mitjans de comunicació i això ha generat molt d’interès", ha recordat el programador. Paraulògic està inspirat i basat en un altre videojoc lingüístic del, anomenat. Orga ha explicat a RAC1 que un dels responsables deel va contactar per intentar fer la versió catalana d'aquest triomf de la lingüística ociosa.Segons les dades del Paraulògic, el temps mitjà de cada usuari al videojoc és d'uns 10 minuts i mig, amb tres o quatre sessions diàries. No molts aconsegueixen fer totes les paraules del repte diari, ja que la llengua catalana permet combinacions d'allò més rocambolesques o desconegudes per al públic.

