La fiscal general de l'Estat,, ha concedit les pròrrogues sol·licitades per l'equip de fiscals que investiga el patrimoni del rei emèrit en relació amb les presumptes comissions il·legals per l'adjudicació de l'AVE a la Meca i el suposat ús de targetes black sufragades per un empresari mexicà, després que a principis de mes ja es dilatés l'altra línia oberta, relativa a la fortuna que hauria ocultat a l'illa de Jersey.Segons fonts fiscals, aquestes dues línies de recerca caducaven en els pròxims dies, per la qual cosa es va estimar convenient demanar unad'aquestes, que finalment s'ha concedit pel termini de. Les fonts consultades apunten que, en el cas de les investigacions sobre el suposat cobrament de comissions per la concessió de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles, aquesta dilació dels terminis era necessària per estudiar l'última informació enviada des de Suïssa en resposta a una comissió rogatòria relativa a les finances de Joan Carles I en els anys posteriors a la seva abdicació el 2014.L'altra indagació prorrogada ara es refereix alamb càrrec a comptes bancaris en les quals no figuren com a titulars. La tercera pota de les actuacions entorn del monarca emèrit que duen a terme la Fiscalia del Tribunal Suprem i Anticorrupció, sobre la presumpta existència d'un compte bancari amb 10 milions d'euros a nom de l'excap d'Estat a l'illa de Jersey, un paradís fiscal, ja va ser prorrogada.Delgado va signar un decret pel qual estenia aquestes indagacions des del 17 de desembre fins a juny del 2022. No obstant això, les fonts indicades ja han anat apuntant que la idea és no esgotar els terminis, encara que tampoc actuar amb la pressa que imposa el calendari, ja que un cas d'aquesta envergadura requereix actuar amb prudència, sent garantistes i analitzant tota la documentació recaptada, informa Europa Press.A finals d'estiu es va saber que els fiscals que dirigien les indagacions sospesaven l'arxivament de les diligències tenint en compte que alguns dels presumptes delictes haurien ocorregut quan el rei emèrit era inviolable, que uns altres haurien prescrit i que es dona una falta de pes probatori en uns altres, sumat al fet que s'han donat dues regularitzacions fiscals per part de Joan Carles I per una suma que ronda els 5 milions d'euros.Per norma general, les diligències de recerca acaben amb la interposició d'una denúncia o querella, judicialitzant el cas, acumulant les indagacions a altres existents o arxivant les mateixes. Quan s'arxiven unes diligències de recerca perquè s'entén que no existeixen elements, s'acaba amb un decret d'arxiu del fiscal.L'antic monarca ha realitzat fins a-que es coneguin. La primera, el 9 de desembre per 678.000 euros en relació amb l'ús de targetes bancàries amb fons opacs de l'empresari mexicà Allen Sanginés-*Krause. I una segona del 25 de febrer per gairebé 4,4 milions d'euros per rendes no declarades en relació amb les despeses costejades per la Fundació Zagatka. Va ser l'agost de 2020 quan l'emèrit va posar rumb a Abu Dhabi, a Unió dels Emirats Àrabs."Et comunico la meva meditada decisió de traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya", va assenyalar per a traslladar al seu fill la seva decisió de partir sota l'argument que volia facilitar-li la seva labor com a monarca. L'anunci que el que fora rei d'Espanya durant gairebé quatre dècades s'anava d'Espanya va ser la culminació d'una sèrie d'esdeveniments, que es van accelerar arran de la seva abdicació el juny de 2014, lligats a la seva vida privada i les seves activitats financeres que li han acabat situant en el punt de mira de la justícia. Així ho reconeixia ell mateix en la missiva que va enviar a Felip VI el 3 d'agost, explicant que feia el pas "davant la repercussió que estan generant uns certs esdeveniments passats de la meva vida privada" amb la finalitat de "contribuir a facilitar l'exercici de les teves funcions, des de la tranquil·litat i l'assossec que requereix la teva alta responsabilitat".

