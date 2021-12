La CUP, a Aragonès: «Quantes evidències més necessita per abandonar la via del pacte?»

El president de la Generalitat,, va assenyalar en el discurs de Sant Esteve que el 2022 caldria "construir" alternatives al diàleg en cas que la negociació amb l'Estat no fructifiqui. "Quantes evidències més necessita per abandonar la via del pacte?", s'ha preguntat aquest dimarts, diputat de la, en la primera reacció oficial dels anticapitalistes després de la intervenció d'Aragonès. Pellicer ha indicat que cal "treballar per generar les condicions per l'autodeterminació" a través d'una "agenda pròpia" que no estigui supeditada alni tampoc al govern espanyol.El diputat de la CUP també ha estat molt crític amb la renovació de càrrecs pactada la setmana passada entre ERC,i el, que afecten la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la Sindicatura de Greuges, l'Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD), la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Pellicer ha indicat que l'acord perpetua les dinàmiques "partidistes", i ha alertat que, en el cas de la CCMA, s'hi poten lloc de convertir-la en "referent"."Ens oposarem de manera ferma a qualsevol retallada dels mitjans públics catalans ", ha apuntat el diputat dels anticapitalistes, que ha fet extensives les crítiques al Govern també a lai a la gestió que se n'està fent. L'atenció primària ha tornat a col·lapsar-se i, segons Pellicer, això ha passat perquè no s'han destinat els recursos necessaris malgrat l'experiència acumulada. També ha anunciat que es faran preguntes al Govern per tal de conèixer les dades que han portat a tornar al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor