Es cala foc un cotxe dels Mossos a Granollers durant el trasllat d'un detingut

Granollers aquest matí. Felicitem les companyes que avui han salvat la vida d'un detingut quan el vehicle on el portaven s'ha incendiat. L'home ha sofert cremades de diversa consideració. pic.twitter.com/4UUn5aI42P — SPC - Mossos i PL (@SPC_Mossos_PL) December 28, 2021

Un cotxe dels Mossos d'Esquadraaquest dimarts al matí a Granollers durant elde la comissaria cap als jutjats. Segons ha fet públic el sindicat SPC, el vehicle ha començat a cremar quan estava circulant i els agents han hagut de trencar els vidres i la mampara per poder escapar de les flames i salvar el detingut.Fonts policials han explicat a l'ACN que els fets han passat al voltant de les 10 del matí a l'avinguda de Canovelles. A resultes de l'incendi, el detingut ha quedatmentre els dos policies n'han sortit il·lesos.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir la causa del succés, si bé la principal hipòtesi és que l'incendi ha estat accidental.El sindicat SPC ha demanat a través de les xarxes socials una revisió de totes les modificacions fetes al vehicle per poder determinar la causa de l'incendi, alhora que han reclamat un anàlisi a fons de tot el parc mòbil policial.

