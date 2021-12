Madrid planteja reduir els dies d'aïllament dels contagiats amb Covid

Altres notícies que et poden interessar

Laha plantejat aquest dimarts la possibilitat de reduir les quarantenes dels positius. Les autoritats consideren "raonable" avançar en mesures diferents per afrontar la pandèmia, a causa de l'avenç de la variant òmicron, com podria ser la reducció dels dies de quarantena, ara establert en deu. Als Estats Units ja s'ha fet el pas de baixar els dies a només cinc, mentrese situa com al país europeu que més a prop està de fer el canvi.Així s'han pronunciat el viceconseller d'Assistència Sanitària i Salut Pública de la Comunitat de Madrid,i la directora general de Salut Pública,. El viceconseller ha indicat que s'estan produint canvis en altres països i ha recordat que Madrid va ser la primera regió en decidir que no calia que els contactes estrets vacunats realitzessin quarantenes. "Hem anat adaptant la presa de decisions d'aquesta comunitat a la realitat que tenim davant. Crec que això serà així en el futur, tambéen la gestió de la pandèmia", sosté."El panorama de decisions de la pandèmia i les que aporta aquesta variant és diferent.de fa un any ni fa uns mesos per dos motius: per la situació vacunal de la població i per les característiques clíniques i epidemiològiques d'aquesta variant", ha exposat Zapatero, que ha recalcat que s'està "en un moment de transició" respecte a la manera d'afrontar la Covid.Elena Andradas ha coincidit que aquest període de transició implica canvis en les recomanacions,. "Cal fer un pas més, fins i tot modificar el sistema de vigilància epidemiològica", ha manifestat. En la seva opinió, cal adaptar-se als canvis que suposa la variant òmicron, que comença a assemblar-se a​​​

