Un tortell de Reis «amaga» un diamant de 2.500 euros (i es pot comprar)

i arriba amb el certificat de l'Institut Gemològic Intenacional per demostrar-ne l'autenticitat", ha volgut deixar clar a través de les xarxes socials del seu negoci. Com no estarà amagat dins de cap tortell, García ha explicat a través d'un vídeo que tots els clients rebran un número de sorteig que entrarà dins la papereta.