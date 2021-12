Altres notícies que et poden interessar

Degoteig de contagis al Camp Nou.ha estat l'últim en donar positiu per Covid aquest dimarts, i s'afegeix als altres positius de. El lateral també serà baixa, així, en el duel del Barça contra el Mallorca programat per al dia 2 de gener.De moment, el partit del cap de setmana no perilla. Elva patir un brot amb més de 10 afectats i va jugar igualment contra l'Athletic Club. On sí que s'han començat a suspendre partits per aquesta raó és a la Premier League anglesa.Des de l'inici de la pandèmia, cinc jugadors del Barça han donat positiu: els tres d'ara,. Al vestidor blaugrana no hi hauria d'haver una explosió de contagis, ja que els jugadors estan de vacances des del dia 21 de desembre, i, per tant, no hauran tingut contacte -almenys en l'àmbit del club-.El primer equip de futbol no és l'únic afectat per la sisena onada de la pandèmia a Catalunya. En bàsquet,s'han contagiat en l'última setmana. La lliga ACB ha hagut d'ajornar diversos partits. Entre ells, alguns del Baxi Manresa, afectat per un brot amb 13 casos.Més preocupant és la situació a l', que aquest mateix dilluns va comunicar que ha detectat cinc positius per Covid entre jugadors del primer equip, a més de dos a l'staff tècnic. Segons explica l'equip català en un comunicat, els set casos estande la Lliga i es troben bé.​​​

