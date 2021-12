La negativa a extradir Valtònyc certifica el fracàs del Suprem a Europa

Si pero, i'ha algú mès, (com deia el malograt Eugeni)

Per 11S14 el 28 de desembre de 2021 a les 21:49 0 0

La conciencia Espanyola no ho mira com un fracas, per a élls son els Europeus que s'equivoquen i els Cataláns es clar, el fracas que hom interpretem es fruit de la ignorancia Nyola la poca formació democrática i molta dosi de rancunia, el fet d'haber tombat las Euroordres ja hauría d'haber fet pensar a mes de cuatre, pero no ha sigut aixi, mentre Europa segueixi rajant anirem bé, no sera fins que EU. als foti un cop de pal com a Polonia o Hongria que reaccionaran, pero llavors reberem tots si no som fora. Mentre tot aixo passa ERC s'esta rescant la panxa No Junqueras?