Així es burla Valtònyc de la justícia espanyola després que Bèlgica no l'extradeixi

Primer t'ignoren, després se'n riuen, després t'ataquen i finalment, guanyes.



Gràcies als que m'han fet costat des de la meva detenció al 2012, des de l'exili al 2018, a l'equip jurídic i als imprescindibles que saben que la lluita és l'únic camí.#LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/MXaj2ccDOo — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) December 28, 2021

derrota l'estat espanyol als tribunals belgues. El raper mallorquí ha aconseguit que elhagi tombat l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional arran de la seva condemna a Espanya depel contingut de les seves cançons. Encara que la fiscalia espanyola encara té 24 hores per recórrer la decisió, tant Valtònyc com el seu equip d'advocats han sortit "molt satisfets" del tribunal.El cantant ha agraït el suport de tothom en els 3 anys i mig d'exili que duu a Bèlgica, però també ha lamentat que l'estat espanyol hagi condemnat i empresonat altres rapers coml per aquests mateixos delictes. La resolució del tribunal de Gant ha despertat una gran eufòria entre les files independentistes, que han celebrat "una nova victòria més a Europa" i el revés que ha rebut la justícia espanyola.El mateix Valtònyc, minuts després d'haver sortit per la porta del tribunal d'apel·lacions, ha publicat un missatge a Twitter onL'advocat, un dels membres de l'equip de Valtònyc que ha assessorat el raper durant aquests anys a l'exili, també ha celebrat la decisió del tribunal amb una través de les seves xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor