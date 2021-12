«L'acreditació m'ha permès pujar de categoria i m'anima a continuar formant-me»

L'acreditació m'ha animat a seguir estudiant: sigui un cicle formatiu de grau superior o bé directament un grau universitari Antonio González Mateos. Era auxiliar administratiu i, gràcies a l'acreditació professional, ha passat a administratiu oficial

El Govern posa en marxa, a través de la nova Agència FPCAT , un servei regular i estable d’acreditació de competències professionals per tal que els 365 dies de l’any la ciutadania pugui adreçar-s'hi. Es tracta d’un procediment que permet a les persones acreditar l’experiència laboral o formació no reconeguda i aconseguir així una certificació oficial de les seves competències professionals. L’objectiu és facilitar a les persones que no compten amb aquesta certificació una via per obtenir-la.Per dur a terme aquest procediment, no és necessària cap preparació prèvia. No s’ha d’estudiar ni fer cap examen. La persona interessada només haurà de mostrar el que ha après a través de la seva experiència professional o formació no formal.Aquests processos d’acreditació de competències professionals faciliten l’aprenentatge, l’accés al món laboral i la promoció professional de la ciutadania; la mobilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses. És per això, que constitueixen una de les polítiques públiques més importants per fomentar o millorar la qualificació de les persones., coneixem elde l', un auxiliar administratiu que, gràcies al procés d'acreditació professional, ha pogut pujar de categoria a la institució on treballa i ara es planteja continuar la formació.L'Antonio va decidir les seves competències professionals per obtenir unaa través dels cursos i experiència que tenia de la seva feina actual. Malgrat que havia pensat a formar-se, necessitava un procés més o menys ràpid, ja que ho havia de combinar amb la feina i amb el fet de conviure amb dues persones grans dependents.Destaca que durant el procés va tenir unper part d'una assessora. Va ser íntegrament virtual pel fet de coincidir amb la pandèmia. “Va ser molt còmode. Tot des de casa a través de videoconferències”, explica l'Antonio, que també va rebre assessorament per telèfon i correu electrònic. “Els dos examinadors van ser molt amables i molt professionals, malgrat els nervis que vaig patir”, afegeix.L'acreditació li ha permès tenir una: especialització en creació i manteniment de pàgines web. “En el meu cas el més important és que, a efectes laborals, m'equival a Batxillerat”, destaca l'Antonio. Un fet que li ha permèsa l'administració on treballa, d'auxiliar administratiu a administratiu oficial i, per tant, presentar-se a les properes oposicions d'aquesta escala de funcionari.L'acreditació professional ha animat a l'Antonio a, sigui optant per un(CFGS) o bé directament una través de la via de majors de 40 anys.