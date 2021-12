El teu mòbil té ràdio integrada? Com pots saber-ho i com es pot activar

Com es pot activar la ràdio FM?

és una de les grans oblidades pels dispositius mòbils. Com passa en molts d'aquests serveis, la majoria dels consumidors escolta els productes radiofònics que sorgeixen de la clàssica FM a través d'internet, com els podcasts, els resums o les càpsules que es publiquen a les xarxes socials. El que no saben aquests usuaris és quepot estar perfectament disponible, però deshabilitada. Hi ha diversos trucs per fer-ho, encara que el més evident és buscar a la llista d'aplicacions si apareix, de manera predeterminada, una de la ràdio FM.Si no és així,. Per conèixer-ho s'ha de fer un test de sistema, que fa un diagnòstic del nostre aparell a través d'un codi. Cada fabricant en té un de diferent. Què cal fer? Hem d'anar a escriure aquest codi on es realitzen les trucades i, un cop escrit, trucar. Aquests són els de les diferents marques:(*# o * #, amb un espai al mig);( * # * # 64844 #, tot junt);(* # * # 7378423 # * # *, també tot junt);(* # * # 3424 # * # *, tot seguit);( * # * # 2846579 # * # *, a l'app Telèfon, tot junt);(has d'escriure .12345= a l'aplicació de la Calculadora)., el dispositiu ens indicarà si tenim disponible una ràdio FM.Després d'haver realitzat el test del sistema i haver vist que està disponible la ràdio FM, cal instal·lar una aplicació que ens permetrà "activar" la funció. És-es pot descarregar a la botiga de-, totalment gratuïta, que permet a l'usuari accedir a totes les emissores de l'FM gràcies al xip incorporat del mòbil. La majoria de les aplicacions donen servei de ràdio però enllaçant amb els links d'streaming, és a dir, fent servir internet. Si aquests passos no funcionen, només quedarà resignar-se a utilitzar la ràdio per internet.

