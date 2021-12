Volia acreditar les meves competències professionals per tenir una major titulació María José Rogel Bullich. Ha acreditat la seva experiència d'anys com a gestora de sistemes informàtics

El Govern posa en marxa, a través de la nova Agència FPCAT , un servei regular i estable d’acreditació de competències professionals per tal que els 365 dies de l’any la ciutadania pugui adreçar-s'hi. Es tracta d’un procediment que permet a les persones acreditar l’experiència laboral o formació no reconeguda i aconseguir així una certificació oficial de les seves competències professionals. L’objectiu és facilitar a les persones que no compten amb aquesta certificació una via per obtenir-la.Per dur a terme aquest procediment, no és necessària cap preparació prèvia. No s’ha d’estudiar ni fer cap examen. La persona interessada només haurà de mostrar el que ha après a través de la seva experiència professional o formació no formal.Aquests processos d’acreditació de competències professionals faciliten l’aprenentatge, l’accés al món laboral i la promoció professional de la ciutadania; la mobilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses. És per això, que constitueixen una de les polítiques públiques més importants per fomentar o millorar la qualificació de les persones., coneixem elde la, una dona que treballa com a responsable de, però que no tenia cap títol que acredités els seus coneixements. Malgrat que no li era imprescindible per continuar en el seu lloc de treball, l'acreditació li permet afrontar el futur amb més seguretat i tranquil·litat.La María Jose feia molts anys que treballava en el món de la informàtica. Tanmateix, només tenia un títol de formació ocupacional de tècnica microinformàtica, molt per sota dels seus coneixements i de la seva realitat professional. “Volia acreditar les meves competències professionals per tenir una, que crec que sempre és d’utilitat”, explica.El procediment d'acreditació va ser per videoconferència. “No va resultar especialment complicat i vaig ser assessorada durant tot el procés”, assenyala la María José. En aquest sentit, explica que precisament ho ha pogut aconseguir gràcies alsi a tots els coneixements que ha anat adquirint al llarg de la seva carrera.Es dona la circumstància que feia poc temps que havia canviat de feina, fet que ara mateix l'acreditació no li fos imprescindible. En tot cas, li permet afrontar el futur amb més. “Si hagués de tornar a buscar feina, l'acreditació m'ajudaria a poder aconseguir-ne una de millor”, conclou.