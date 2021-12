Una vuitantena de sales de concerts tanquen les portes durant 15 dies per les restriccions

"Abatiment absolut"

Prop d'unahan tancat les portes durant 15 dies per les noves mesures del Govern per lluitar contra la, unes restriccions que es van començar a aplicar la matinada de dijous a divendres. En total, representen el 90% de les sales de concert que formen part a l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC).En declaracions a l'ACN,afirma que quatre o cinc sales han volgut respectar concerts de jazz asseguts i adaptats, però més del 90% han decidit tancar perquè "la reducció d'aforament i les altres limitacions fanl'activitat musical".Zapata explica que només aquelles sales de concerts que tenen un format compatible "amb propostes més tranquil·les i amb el públic assegut no han volgut cancel·lar i ofereixen una mínima part d'activitat". Tot i això, xifra en quatre o cinc sales les que fan concerts amb elmentre que el 90% ha decidit tancar.De fet, les sales de concert, afectades per la limitació de l'aforament al 70% i el tancament de l'oci nocturn, han estat les principals damnificades per les mesures i grans sales de Barcelona comvan anunciar el mateix dijous que tancaven les portes durant dues setmanes. Consideren que no és rentable obrir amb un aforament del 70% i el públic assegut. "Tant per les activitats (en l'àmbit de les arts escèniques i musicals) desenvolupades a l’aire lliure com en espais tancats, els assistents han d’estar asseguts", va explicar el Departament de Cultura la setmana passada."Amb els concerts asseguts, que ja vam tenir durant una època, vam veure que no era rentable ni per a nosaltres, ni per als promotors, ni per als artistes; no ens funciona", va explicar el director de l'Apolo,, el dijous passat.Zapata explica que als dies previs del tancament es va instal·lar en les sales "un sentiment d'abatiment absolut". "Tothom estavasense cap mena de seguretat de què passarà de qui dues setmanes i s'han retornat centenars d'entrades", lamenta.La gerent de l'ASACC alerta que si això és prolonga més enllà de les dues setmanes previstes, alguns festivals de sales no podran inaugurar en la data prevista,i molts artistes que "havien dipositat la seva esperança de reprendre concerts ajornats o cancel·lats durant el 2020 i 2021 tampoc podran fer-ho a les dates previstes l'any 2022". I conclou: "Tan de bo ens equivoquem i això només duri 15 dies perquè en les condicions actual és inviable fer música en directe".​​​

