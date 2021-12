La tercera ciutat més poblada de Catalunya es decideix només per cinc habitants

Competició igualadíssima a la vegada que involuntària entre dos municipis de la província de Barcelona per a ser la tercera ciutat més poblada de. En concret, segons les dades de l', el nombre d'habitants denomés se separa per cinc ciutadans.Així doncs, el rànquing del 2021 que realitza la partir del recompte de padrons municipals, queda amb el municipi del223.011 habitants, mentre que la xifra de badalonins arriba fins al 223.006. Val a dir, però, que Badalona ha escurçat diferències, ja que el 2020 l'INE va registrar 461més quePel que fa a les altres posicions de la taula, no hi ha gaires sorpreses ies manté en la primera posició (1.636.732 habitants) mentre queés segona (264.657 habitants). Tanca el top-5 i l'última ciutat amb més de dos-cents mil habitants(216.204 habitants).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor