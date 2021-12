Alexia Putellas i el Barça, altre cop premiats com els millors del món

Els reconeixements a les jugadores del Barça i a la seva excel·lent temporada del triplet no s'aturen.ha recollit aquest dilluns els premisque la reconeixen com a millor jugadora del món i a l'equip femení blaugrana com a millor equip. Com ja ha fet en altres actes d'entrega de premis, la capitana ha anat fins a Dubai acompanyada de la seva mare i la seva germana.Així doncs, la de Mollet del Vallès completa un any d'ensomni a nivell individual, en què també ha guanyat el premi de la UEFA a millor jugadora d'Europa i la, i a nivell col·lectiu, amb la consecució del triplet de Lliga, Copa de la Reina i Champions League. Altre cop, entre les candidates al premi Globe Soccer també hi havia les blaugranesPel que fa a la secció masculina, hi ha hagut sorpresa en el premi a millor jugador, amb la victòria d'unque ha superat a la Pilota d'Or. Per altra banda, Itàlia ha estat reconeguda com la millor selecció de l'any i dos vells coneguts blaugranes comhan rebut el premi a la trajectòria i a director esportiu de l'any respectivament.

