El truc per detectar més de pressa els contagis amb tests d'antígens

La variantde la Covid dificulta que es detectin els casos. Als seus símptomes, similars als d'un refredat, se suma el fet que durant els primers dies des del contagi no es detecta quan es fa un test d'antígens . Diversos científics s'han pronunciat sobre aquesta qüestió i han aportat una possible solució.La professora Jennifer L Rohn, biòloga cel·lular del University College London, ha recomanat que, tot i que les instruccions de les proves indiquen que cal posar-se el pal al nas per obtenir la mostra,. En declaracions a SkyNews ha relatat que va fer-se diverses proves negatives amb tests d’antígens fins que va agafar també una mostra de la gola, i llavors el resultat va ser positiu.L’epidemiòleg Michael Mina ha defensat aquesta pràctica perquè òmicron fa desenvolupar símptomes molt d’hora, quan el coronavirus encara no està present a la mostra del nas. Del llistat de símptomes de la nova variant ha desaparegut en molts casos la pèrdua d’olfacte i gust, i ara són més habituals la mucositat, el mal de gola i en alguns casos, la suor nocturna.​​​

