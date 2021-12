«El procés d'acreditació professional m'ha permès promocionar-me a l'empresa»

Cada dia vaig aprenent i espero continuar formant-me Alejandra Valencia, treballadora familiar que ha pogut acreditar les seves competències professionals

El Govern posa en marxa, a través de la nova Agència FPCAT , un servei regular i estable d’acreditació de competències professionals per tal que els 365 dies de l’any la ciutadania pugui adreçar-s'hi. Es tracta d’un procediment que permet a les persones acreditar l’experiència laboral o formació no reconeguda i aconseguir així una certificació oficial de les seves competències professionals. L’objectiu és facilitar a les persones que no compten amb aquesta certificació una via per obtenir-la.Per dur a terme aquest procediment, no és necessària cap preparació prèvia. No s’ha d’estudiar ni fer cap examen. La persona interessada només haurà de mostrar el que ha après a través de la seva experiència professional o formació no formal.Aquests processos d’acreditació de competències professionals faciliten l’aprenentatge, l’accés al món laboral i la promoció professional de la ciutadania; la mobilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses. És per això, que constitueixen una de les polítiques públiques més importants per fomentar o millorar la qualificació de les persones., coneixem el testimoni de l', una treballadora familiar que, gràcies al servei d'acreditació de competències professionals –amb la modalitat existent fins aquest 2021-, va poderal servei d'atenció domiciliària (SAD) de Barcelona i, amb la posterior formació, ha pogutfins a ser coordinadora de gestió.L'Alejandra feiaal servei d'atenció domiciliària (SAD) de Barcelona. Per continuar en el seu lloc de treball, però,. La via del programa Acredita era la més ràpida i va servir per demostrar els seus coneixements i aptituds.“El procediment va ser bastant fàcil”, explica l'Alejandra. A l'empresa ens van comentar diverses possibilitats i, a través de coneguts, em vaig decantar per l'Institut Salvador Seguí. “Vaig fer la sol·licitud, em van comentar com seria el procés i l'assessorament va ser adaptat a les meves necessitats”, afegeix. L'examen d'acreditació també va anar molt bé: “Vaig poder explicar perfectament els meus coneixements i com feia la meva feina”, assenyala.Obtenir aquesta acreditació va servir a aquesta treballadora familiar poderi, a més, conèixer l'oferta formativa més enllà del programa Acredita. Una vegada acreditada va fer el curs d'auxiliar de cures d'infermeria (CAI), a través de l'IOC, i després va començar a. “Vaig fent assignatures i tinc fetes quasi totes les de primer i també n'he començat de segon”, explica.El programa d'acreditació professional no només ha permès a l'Alejandra mantenir el lloc de treball sinó que ha poguti fer de. “Cada dia vaig aprenent i espero continuar formant-me”, conclou.