La Covid entra als vestidors de Barça i Espanyol després de Nadal

Laentra als vestidors dels equips catalans després de. Eltornarà als entrenaments aquest dimarts amb un integrant menys per haver-se contagiat del virus. En concret, segons ha avançat l'Ara, es tracta del central francès. En cas de confirmar-se, seria el tercer cas de coronavirus a la plantilla blaugrana des de l'inici de la pandèmia, després dePrecisament només fa uns dies, elva patir un brot a la plantilla pel qual sis jugadors del primer equip van acabar resultant positius, sumant un total deblancs que han passat la malaltia durant tota la. El Barça no s'hauria de trobar amb aquesta incidència, ja que els jugadors estan de vacances des del dia 21 de desembre, i, per tant, no hauran tingut contacte -almenys en l'àmbit del club- amb Lenglet.Més preocupant és la situació a, que aquest mateix dilluns ha comunicat que ha detectatper Covid entre jugadors del primer equip, a més de. Segons explica l'equip català en un comunicat, els set casos estan aïllats seguint els protocols de la Lliga i es troben bé. No deixa de ser, però, un infortuni amb elque ve en les pròximes setmanes.​​​

