La Seguretat Social usarà un robot per detectar infraccions laborals

D'aquí a uns dies el govern espanyol incorporarà la intel·ligència artificial per automatitzar la. L'1 de gener la Seguretat Social començarà a utilitzar un programa informàtic que se servirà de l'anàlisi massiva de dades per automatitzar les inspeccions laborals, segons El Periódico.El programa podrà obrir actes desense que calgui la intervenció d'un inspector, amb un sistema que servirà per "detectar els incompliments salarials a partir de les taules salarials dels convenis col·lectius sectorials per a facilitar una resposta inspectora molt més àgil", segons la norma que ho regula.El Ministeri de Treball encara no ha especificat quins aspectes concrets s'automatitzaran, però segons El Periódico es podrien detectar infraccions com l', errades en l'alta i baixa dels empleats, errades en la cotització o en el registre dels contractes.La mesura busca que els inspectors tinguin més temps per encarregar-se dels casos més complexos, en quedar alliberats de la càrrega administrativa de les tasques que es poden automatitzar. El 2020 lava detectar un total de 73.415 infraccions, un 15,18% menys que l'any anterior. Aquest any, a 16 de novembre ja s'havien detectat i sancionat més de 5.000 casos de frau només pel que fa als ERTO.

