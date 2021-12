Quina és la multa per no portar mascareta al carrer?

Altres notícies que et poden interessar

El controvertit retorn de la, aprovat la setmana passada pel govern espanyol, inclouper als qui incompleixin la nova norma. Tal com ja passava fins que al juny es derogués l'obligació de cobrir el rostre als exteriors, el decret llei que regula aquest tema inclou multes de fins a 100 euros.Existeixenen què no es considera que s'està incomplint la norma. Una és la pràctica de l'esport, sempre que sigui de forma individual. També es pot prescindir de la mascareta als espais naturals, si es pot mantenir la distància de metre i mig amb les persones amb què no es conviu.És a dir, laes pot aplicar si es camina per una zona urbana sense mascareta, per exemple, encara que es mantingui una distància de metre i mig amb la resta dels vianants. També en cas de l'esport en grup o de les aglomeracions en un espai natural, com ara una zona de muntanya.​​​

