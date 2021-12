Mor als 58 anys Jean-Marc Vallée, director de «Big Little Lies» i «Dallas Buyers Club»

El món del cinema lamenta una de les pèrdues més sensibles de l'any. El director, al Canadà, segons ha informat el seu representant. Responsable cinematogràfic de la pel·lícula(2013) amb la quevan aconseguir dos premis Oscars, el director també va dirigir episodis. El sector de Hollywood i de l'audiovisual mundial ha respost amb una allau de solidaritat cap a la família de Vallée. Era un dels directors més estimats de la indústria.Nascut a Montreal, el 1963, va saltar a la fama el 2005 amb el seu filmsobre els drets de la comunitat LGTBIQ+, després d'una discreta carrera cinematogràfica al Canadà. Vallée va iniciar la seva aventura per la indústria nord-americana, abans passant per un fiml britànic barroc com(2009), oninterpretava la monarca britànica. Des de llavors va signar títols molt reconeguts pel públic com Dallas Buyers Club (amb la queLa seva dramàtica road-movie Wild (2014) i la introspectiva(2015), amben un paper catàrtic, van deixar constància del caràcter cinematogràfic de Vallée, que premiava molt la llibertat interpretativa dels seus actors. Un amant de la llum natural als seus films, era molt obert a les opinions de tots els membres del repartiment dels seus projectes. A partir de 2017 va fer el salt a la televisió amb dues sèries d'immens èxit a HBO, comde diversos projectes cinematogràfics i televisius al Canadà.

