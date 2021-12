TMB investiga un conductor que s'hauria negat a deixar baixar dues joves

(TMB) ha obert unadesprés que una mare hagi denunciat que eld'un autobús de laes va negar a deixar baixar les seves filles, de 12 i 18 anys. La dona explica a través de les xarxes socials que les joves tornaven a casa des de l'pels volts de les 19.15 hores de dijous passat.Segons el relat de la mare, l'autobús es va anar buidant fins que lesvan quedar soles al vehicle. En prémer el botó abans d'arribar a la parada de casa seva, el conductorles portes i tampoc en la següent parada. No ho va fer, segons la mare, fins que la de 18 anys va dir en veu alta queLa dona assegura que la seva filla gran li vadiverses vegades al conductor que les deixés baixar. Finalment, va dir que anava a trucar els seus pares i va ser llavors quan el conductor va obrir les portes. Aquesta dona afirma que el conductor va deixar les joves en un. Afegeix que van tornar a casa "".La família va posar una reclamació ael mateix dijous perquè els fets són "". L'empresa va enviar una resposta a la família, que aquesta considera "insuficient". Segons l'escrit penjat per la dona a les xarxes socials, l'empresa va respondre quede l'autobús perquè no s'ha facilitat el número de calca o la matrícula de l'autobús.TMB ha respost les dones a les xarxes socials assegurant que ha obert una investigació per esclarir els fets. A més, s'ha posat a disposició de la dona per al que necessiti i perquè els pugui aportar tota. L'empresa reconeix que la resposta donada anteriorment va ser "".

