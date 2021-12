La UAB constata que el tritó del Pirineu està fora de perill

del grup de recerca de Medicina per a la Conservació de la Vida Salvatge (WildCoM) de la(UAB) han constatat que les poblacions dede Catalunya estanL'estudi buscava saber si dos-Batrachochytrium dendrobatidis i Batrachochytrium salamandrivorans- podrien estar presents en aquesta. Aquesta infecció pot provocaren els amfibis, unaque ha causat l'de nombroses espècies d'amfibis a nivell mundial. A la península Ibèrica, aquests fongs s'han localitzat principalment en les altituds més elevades del territori.El projecte ha aconseguit mostrejari 495 d'altres cinc espècies d'amfibis que cohabiten amb ell: el tritó palmat, la salamandra, la granota pirinenca, el gripau comú i el tòtil. L’estudi l’han realitzat endel país (Cadí-Moixeró, Capçaleres del Ter i del Freser i Alt Pirineu).", expliquen els investigadors de la universitat vallesana. "Podem dir que les poblacions del tritó del Pirineu a Catalunya són lliures dels patògens", ha assegurat, investigador del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, que dirigeix el projecte.En aquest sentit, "hem constat queen els amfibis de les zones estudiades. Tanmateix, la detecció d’un dels fongs en un punt del Pirineu emfatitza la importància de continuaraquestes poblacions, per detectar la possible expansió del patogen i futurs problemes de salut", ha volgut remarcar la també investigadora de la UABTanmateix, aquest estudi ha permès crear unque servirà per realitzar futurs estudis, "essencial per poder detectar l’aparició de nous patògens". El següent pas consistirà en definir nous objectius per a la. A més, els investigadors també estan duent a terme estudis poblacionals, tant del tritó pirinenc com de les altres espècies d’amfibis.

