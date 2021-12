La Festa del Pi de Centelles intenta retrobar una normalitat impossible

De l'accident a la pandèmia

Aquest dijous, puntualment a les set del matí, amb la missa de galejadors, començarà una nova edició de l'ancestralMalauradament, els dos darrers anys no ha estat molt reeixida per dos motius ben diferents, primer per una explosió que va generar consternació i després per la Covid, quan es va anul·lar. Els actes continuaran a les vuit del matí on tothom que vulgui pot anar al bosc per esmorzar i ajudar en les tasques de tallar el pi. A les 11 del matí hi haurà audició de sardanes al Passeig, a tres quarts de 12, repics de campanes i escopetades a dalt del campanar, i a les 12 del migdia, l'entrada solemne del pi al poble ambTot seguit, la plaça Major acollirà la tradicional galejada general i el ball del Pi, a càrrec de l'Esbart del Pi.Des de l'Associació de Galejadors i l'Ajuntament es recomana que aquest any la festa se segueixi peral web municipal o al mateix Casal Francesc Macià, sobretot els actes al centre urbà, per evitar aglomeracions innecessàries i poder mantenir així les distàncies de seguretat que marca la vigent normativa Covid-19. És per això que es restringirà l'accés en aquests espais urbans.A la una del migdia es descarregarà el pi davant de l'església, es farà ballar al replà, es penjarà sobre l'altar cap per avall tot engalanat amb pomes i neules i l'acte s'acabarà amb la multitudinària cantada de l'. A les set del vespre, galejada dalt del campanar. El pi romandrà penjat fins al dia de Reis, que es quan es despenja i es reparteixen les pomes, amb propietats guaridores.va trasbalsar la festa fins al punt que en l'edició d'aquest 2021 les mesures per pujar al campanar per fer la galejada a les 12 del migdia i a les set del vespre estaran molt ben controlades, tant en l'accés com en la manipulació i transport de la pólvora en aquest espai reduït. Està comprovat que l'activitat, encara que de manera fortuïta, pot ser molt perillosa.De l'altra banda, la, ja l'any passat, va deixar la festa a la mínima expressió tot i haver-se penjat un pi minúscul de forma anònima a dins l'església, com marca la tradició.Els actes previs a la festa d'enguany, com, ja van tenir lloc aquest passat diumenge, diada de Sant Esteve, amb un pi que per primera vegada s'ha triat al terreny que té l'Associació de Galejadors, a la carretera de Sant Feliu de Codines, des de fa anys i on ja comencen a haver-hi pins dignes de la festa i de l'ofrena a la santa patrona, Santa Coloma.​​​

