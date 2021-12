Les vacunes han evitat 10.000 morts a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Laha evitat entre 10.000 i 13.000 ingressos a les UCIs dels hospitals i també prop de 10.000 morts. És l'estimació que el Departament de Salut ha fet pública amb motiu del primer any d'administració de vacunes a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha precisat també que els 13,2 milions de vacunes punxades han evitat quasi 400.000 contagis, i unes 80.000 hospitalitzacions."Ha estat el repte més important de la nostra història recent", ha asseverat durant l'acte de reconeixement als professionals vinculats a la vacunació. Al seu torn,i han reclamat a la població que compleixi les recomanacions dels experts per poder erradicar la pandèmia.Ho han explicat en un acte en què Salut ha cridat a continuar amb la immunització de la població per combatre l'escalada de contagis per la variant òmicron , que ha obligat a recuperar restriccions com el tancament de l'oci nocturn, la retallada de l'aforament de bars, restaurants i centres esportius o el toc de queda.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor