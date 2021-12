El PSOE respon a Aragonès que el diàleg està circumscrit al «marc constitucional»

El portaveu del, ha respost al president de la Generalitat,, que el govern espanyol manté "l'aposta pel diàleg i l'entesa en el marc constitucional". En roda de premsa aquest dilluns, Sicilia ha evitat parlar de terminis, però ha subratllat que els socialistes volen seguir dialogant."Fruit del diàleg sortiran elsa establir, però l'objectiu és clar, que puguem seguir parlant i dialogant. Això és el que ha dit el govern i el que manté, i és el que ha defensat sempre", ha dit el portaveu socialista.Sicilia s'ha mostrat "convençut" que l'executiu espanyol i lapodran acordar una data per tornar a reunir la taula de diàleg i ha afirmat que lade la pandèmia "no invalida" que es pugui seguir parlant del conflicte polític."Nosaltres ara som conscients que la principal preocupació dels governs és la de la pandèmia, en això estem tots, però això no invalida que es pugui seguir parlant per seguir en aquesta línia dei acord que es va marcar la taula de diàleg", ha dit Sicilia.El portaveu socialista ha remarcat que els socialistes consideren que dins el marc constitucional es pot arribar a "enteses que facin, com estan fent fins ara" que hi hagi "absoluta normalitat institucional a Catalunya" i "bones relacions entre els governs". "Aquesta és l'aposta que té el PSOE", ha dit.Aragonès va assenyalar ahir, en el discurs de Sant Esteve , que el 2022 és l'any el diàleg ha de començar a donar aviat. I si no els dona, va avisar, no s'hi val caure en la resignació ni. Serà aleshores quan, segons ell, caldrà, que necessàriament hauran de transitar pel camí de la desobediència, la unilateralitat o la mediació exterior en cas que

