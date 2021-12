Consumidors i infermers denuncien l'encariment dels tests d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

L'element més buscat els últims dies, els, està esgotat en moltes farmàcies i en una bona part han augmentat de preu. Això denuncien l'associació de consumidors Facua i del Consell General d'Infermeria. "Ni el ministeri de Sanitat ni les comunitats han fixat preus màxims, afavorint així els desproporcionats marges de beneficis que s'estan produint", denuncien des deElva més enllà i demana al Govern central que reguli de manera immediata el preu dels tests que es venguin a les farmàcies "per evitar l'especulació" que està provocant inflades diferències de preus entre uns establiments i altres. Posen com a exemple el que ja es va fer amb les màscares per a evitar preus abusius."Fa sis mesos que el Govern va decidir liberalitzar la venda dels tests i ara, amb la sisena ona colpejant-nos enormement, observem perplexos com en alguns establiments s'ha augmentat el preu de les proves d'antígens més de la meitat en tan sols dos dies. Això, una vegada més,, el ciutadà del carrer”, afirma Florentino Pérez Raya, president del Consell General d'Infermeria.Per la seva banda, els farmacèutics acusen els fabricants de ser els responsables de l'encariment. Francisco Criado, vocal de la junta de govern del Col·legi de Farmacèutics de Màlaga, assegura que el preu s'ha elevat perquè ve "pràcticament doblegat" d'origen degut a aquesta gran demanda. És a dir, que les empreses subministradores d'aquestes proves autodiagnòstiques han incrementat el preu que han de pagar les farmàcies i, aquestes al seu torn el repercuteixen en els clients.Aquest mateix dia Facua va buscar test d'antígens en 150 farmàcies de Barcelona, Madrid, Sevilla, València i Vitòria. Només en cinc d'elles en tenien, amb preus que oscil·laven. Malgrat l'escassetat imperant, el representant del Col·legi de Farmacèutics malagueny recorda, després de conèixer casos d'un cert mercadeig de test d'antígens en pàgines web així com en algunes botigues, que actualment únicament les farmàcies estan autoritzades a vendre'ls en ser considerats productes sanitaris, amb els perills que comporta fer-ho sense control.​​​

