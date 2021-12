Inseguretat, neteja i accés a l'habitatge, els principals problemes per als barcelonins

Lasón elsper als barcelonins, segons recull el. La primera de les qüestions -amb un 21% de les mencions- fa temps que ocupa el primer lloc del rànquing malgrat la davallada de les dades de delinqüència a la ciutat, mentre que el segon, el de la neteja,des de sectors mediàtics o vinculats a l'oposició. El tercer, el de l'accés a l'habitatge, és una de les problemàtiques estructurals de la ciutadania.Que la neteja se situï amb un 11,8% en el segon lloc del podi fa que es desplaci fins al, que va ascendir posicions al baròmetre del juliol. Les referències a problemes com l'disminueixen.Pel que fa la percepció global de la ciutat, unconsideren que, amb tot, un 58,6% creu que millorarà. La interpretació del govern municipal és que la valoració de l'estat de la ciutat continua condicionada pels efectes negatius de la Covid.El sondeig també revela que uni un. El 57,4% demanai el 76%, que hi havia més espai per a vianants. Aquestes dades són interpretades pel govern municipal com un "aval" a les polítiques de sostenibilitat i de lluita contra l'emergència climàtica impulsades des de l'Ajuntament de Barcelona.

