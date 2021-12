Sense treva en nombre de contagis

, resident al centre de la Feixa Llarga de l', va ser la primera catalana en rebre la vacuna contra el coronavirus. Era el 28 de desembre del 2020 i la campanya d'immunització es presentava com l'única manera de frenar una pandèmia que ho havia trastocat tot. Un any després, la vacuna ha servit per reduir molt significativament les mortes ocasionades pel, però la variantha fet saltar totes les alarmes per l'alt nombre de contagis. "Estem cansats, però hem de continuar vacunant fins que acabi la pandèmia", ha remarcat, tècnica del sistema de salut, en un acte organitzat a la Fira de Barcelona."Vam haver de fer servir odontòlegs i podòlegs, en els moments de més feina. Són molts els professionals amb ganes de treballar i acabar amb el virus", ha assenyalat Martínez, que amb l'arribada de la pandèmia es va especialitzar ende personal. Un dels grans reptes ha estat posar en marxa els punts de vacunació massiva, on hi ha hagut. "Continuem al peu del canó, tot i que estem cansats i la ciutadania també ho està. Estem fent tot el que hi ha a les nostres mans. El sistema sanitari funciona, i tenim gent molt professional treballant a Salut, des dels directius fins a la neteja", ha remarcat la tècnica, que també ha agraït la confiança dipositada., directora del, ha volgut posar de manifest que els vaccins estan sent "part de la solució" i no del "problema". "Tan de bo la pandèmia acabi aviat", ha destacat. Al llarg de l'acte s'han projectat vídeos dels últims mesos en els quals s'ha recordat com van fer els primers dies del procés de vacunació, marcats per lade les dosis.Des de l'inici de la pandèmia,de la vacuna contra la Covid-19, 84 més que en l'anterior balanç, i 5.429.445 segones dosis, 69 més. En paral·lel, ja s'han administrat 1.714.915 terceres dosis, 335 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 6.056.680 persones, 35 més que fa 24 hores.contra la covid-19, mentre que el 79% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 85,3% té la pauta completa, mentre que el 87,4% té almenys una dosi. La xifra va pujar quan es va imposar elL'encarregada d'obrir l'acte ha estat, secretària dede la Generalitat. "Cadascuna de les dosis tenen el nom de les persones que l'ha rebut, de de l'infermera que l'ha posat i l'administrativa que l'ha gestionat", ha apuntat la número dos del conseller, que ha definit el procés de vacunació com el repte logístic més important de la història recent. Segons Cabezas, s'han evitat entre 60.000 i 80.000 hospitalitzacions, i al voltant de 10.000 morts, gràcies al procés de vacunació. Ha volgut agrair, en aquest sentit, la tasca dels sanitaris.La sisena onada de la pandèmia no dona ni un respir per Nadal als hospitals de Catalunya. Segons les noves dades de Salut,Hi haque han entrat a les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels centres hospitalaris del país, que ja voregen els 400 pacients crítics, amb 399 crítics dels 1.457 hospitalitzats. Lasegueix expandint-se a Catalunya, després de sumar el 24 de desembre el rècord de contagis de tota la pandèmia. Salut ha declarat 8.740 nous casos confirmats -xifra molt alta, però descendent- per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.208.779 contagis.No millora la situació en els indicadors principals, tant pel que fa a la incidència, el, que creix 338 punts fins a 2.029 punts, o l'Rt (ara cada centenar de casos contagien 155 persones). El 14,43% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Laa 14 dies puja de 1.237 a 1.358 mentre que a 7 dies creix de 768 a 875. No s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.453 defuncions. Sense vacunes, n'haurien estat milers més.​​​

