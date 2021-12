Pueyo no supera el vot de confiança i l'oposició té ara un mes per fer-lo fora

L'alcalde de Lleida,, no ha superat el vot de confiança aquest dilluns en el ple ordinari del mes de desembre i podria acabar el seu periple comel proper mes de gener.Per què això passi, les forces de l'oposició s'han de posar d'acord en bastir una, que haurà de ser votada d'aquí un mes. Si aquestano es resol favorablement als grups de l'oposició i al candidat proposat, Pueyo continuarà com a Paer en cap i els pressupostos de las'aprovaran de manera automàtica.El govern municipal no ha aconseguit el vot que faltava perla situació de l'alcalde i dels comptes municipals, de manera que la Paeria s'aboca ara a trenta dies d'"interinitat".En la votació s'han abstingut elsi han votat en contra tota la resta de grups de l'oposició. L'alcalde ha alertat de la "temeritat" que suposa bloquejar els comptes i també s'ha mostrat disposat a negociar amb els veïns un Pla d'usos sobre el futur alberg per a temporers de Pardinyes.Pueyo ha basat les seves intervencions en posar èmfasi en la importància dels pressupostos 2022 que de moment no prosperen pelde la oposició que ja en el Ple extraordinari del 10 de desembre van quedar tombats i això va motivar la presentació del vot de confiança que aquest dilluns s'ha debatut en el Ple ordinari del desembre. Pueyo ha remarcat que els comptes han de servir per tirar endavant la ciutat en el moment "més difícil" des de la Guerra Civil i per això, són tant elevats, estipulats en 196,1 milions, prop de 29 milions més que enguany, un 17,2%.L'alcalde ha alertat del risc que suposaria no aprovar els comptes per perdre els fonsi ha demanat als grups que se centrin en tenir uns pressupostos, tal com ha passat a la Diputació de Lleida, a la Generalitat o a l'Ajuntament de Barcelona. Així mateix, ha avisat que el bloqueig és una "autèntica temeritat" i un "impacte" per a l'economia lleidatana, tal com els ho han manifestat els sectors sindicals i empresarials de la ciutat.

