Israel comença el primer assaig de la quarta dosi de la vacuna

Altres notícies que et poden interessar

L'hospital israelià Sheba, situat als afores de Tel Aviv, comença aquest dilluns un assaig clínic per a provar l'eficàcia de lade Pfizer contra la Covid-19, amb 6.000 persones, inclosos 150 membres del personal mèdic.L'estudi, el primer d'aquest tipus en el món, es duu a terme en coordinació amb el Ministeri de Salut, que espera els seus resultats per a començar a aplicar la quarta dosi a, persones immunodeprimides i treballadors de la salut, com va recomanar la setmana passada el comitè d'experts que assessora el Govern en la resposta a la pandèmia."Aquest estudi provarà l'efecte de la quarta dosi de vacuna en el nivell d'anticossos, en la prevenció del contagi i verificarà la seva seguretat", va dir el professor Gili Regev-Yochay, doctor del Sheba.L'estudi estava programat per a començar fa dues setmanes, amb un grup més petit, però es va retardar perquè no havia rebut les aprovacions necessàries. "S'espera que aquest estudi posi llum sobre el benefici addicional d'administrar una quarta dosi i ens porti a comprendre si val la pena administrar una quarta dosi i a qui", va afegir el doctor.Després que el comitè d'experts aconsellés iniciar la campanya de la quarta dosi a Israel, el primer ministre, Naftali Benet, va prometre començar el pla "immediatament" per contenir la cinquena ona de la pandèmia i la propagació de la variant òmicron. Es va anunciar que la campanya començaria diumenge, això no obstant, el Ministeri de Salut la va retardar després de revisar dades preliminars que suggereixen que les persones amb latenen entre un 50-70% menys de probabilitats de necessitar hospitalització que les del cep delta.El director general del ministeri, Nachman Ash, encara ha de donar llum verda a l'inici de la campanya de la quarta dosi mentre examina estudis i dades disponibles fins avui, com els de l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit, que mostren que òmicron produeix una malaltia més lleu, encara que es propaga més de pressa i evadeix millor les vacunes.S'espera que Ash prengui una decisió sobre aquest tema aquesta setmana i no es descarta que desestimi la recomanació del comitè assessor d'experts, malgrat l'eufòria inicial de diversos membres del govern quan van emetre el seu consell dimarts passat.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor