Els comuns superen ERC i guanyarien les eleccions a Barcelona

Barcelona en Comú, el partit de l'alcaldessa. Aquesta és la principal conclusió que recull el darrer baròmetre municipal, que situa en un 14,8% la intenció directa de vot que aplegarien els comuns. Es tracta d'un resultat sense cuina que permet desfer l'empat tècnic que fins ara hi havia amb ERC , que queda enamb un 10,2% del suport. Paradoxalment, però, ési l'únic que aprova amb un 5,2, mentre que, una nota que disminueix mig punt respecte el sondeig del mes de juliol.L'enquesta, la penúltima que es fa en aquest mandat, es va realitzar entre el 22 de novembre i l'1 de desembre, coincidint amb l'acord de pressupostos entre els republicans i els comuns per aprovar tant els de la Generalitat com els de Barcelona, pacte que va abocar Ernest Maragall a canviar el no inicial als comptes . Amb tot, el regidor de Presidència del consistori,, considera que no es pot atribuir el resultat dels comuns a unque afecti la intenció de vot i argumenta que si Barcelona en Comú "es dispara" és perquè està "liderant un projecte transformador" a la ciutat. En la darrera enquesta, el suport que es projectava per a ERC era del 13,8%.Que l'alcaldessa obtingui, però, pitjor valoració que el seu principal rival polític es deu, segons Martí, ali que fa que les pitjors notes que obté siguin tan dolentes que fan baixar la mitjana. El regidor ha subratllat que la intenció de vot que aplega el projecte que encapçala Colau és la més alta des del 2019, data dels comicis municipals que va guanyar ERC.Qui també disminueix en intenció de vot és el PSC liderat per. Passa del 9,6% el passat estiu al 7,4%,. Precisament en els darrers mesos ha revifat el debat entre els socialistes sobre la conveniència de mantenir Collboni com a cap de llista a les eleccions del 2023. Al mateix temps, però, en el darrer congrés del PSC, Salvador Illa va concedir al seu representant a Barcelona un major pes orgànic a la nova direcció. Martí ha restat importància a aquest decalatge amb el soci de govern i ha subratllat que les tres forces "de progrés" que han garantit l'estabilitat del mandat continuen mantenint els tres primers llocs en unper cap altra cita electoral pròxima., per la seva banda, pateix una caiguda en sis mesos id'intenció de vot.. En la valoració s'incorpora per primera vegada, de la candidatura que va encapçalari que s'estrena amb un 4,5 i un baix percentatge de popularitat. Les perspectives per a la CUP continuen sent dolentes. Es quedaria fora del consistori amb un 2,6% d'intenció de vot.Com en els darrers baròmetres, lacontinua erigint-se en el principal problema de la ciutat, amb un 21% dels ciutadans enquestats que així ho assenyalen. En segon lloc, amb un 12%, està la; i en tercer, amb un 6,5%, l'. Cau com a percepció de problema la gestió municipal, que fa sis mesos es va colar en segona posició amb un 8,4%.El sondeig també revela quei un. El 57,4% demana fer més carrils bici i el 76%, que hi havia més espai per a vianants. Aquestes dades són interpretades pel govern municipal com un "aval" a les polítiques de sostenibilitat i de lluita contra l'emergència climàtica impulsades des de l'Ajuntament de Barcelona.

