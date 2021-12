La petició de Guardiola als aficionats davant l'augment de casos de Covid

Pep Guardiola says the club will fully support any decisions the Premier League makes with regards to the Covid pandemic. 🤝#MCFC pic.twitter.com/xgUADrzAdL — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 23, 2021

Els casos de coronavirus arreu del món segueixen en augment durant les festes de Nadal. La variant òmicron colpeja bona part del planeta en una sisena onada que no té aturador, ara per ara, ni cap previsió de frenar la incidència entre la població en els pròxims dies. Desenes de restriccions s'imposen en la majoria dels països europeus, però bona part dels grans esdeveniments esportius se segueixen celebrant. Ha estat el cas de la, la màxima divisió de futbol del Regne Unit,ha estat un dels equips que han participat de la jornada, amb una contundent victòria contra el Leicester per 6 a 3. En la roda de premsa posterior al partit, l'entrenador català, a més de valorar el joc del seu equip, ha volgut dir la seva sobre una de les majors sorpreses que l'impacten de la cura dels aficionats anglesos davant l'augment de casos de Covid.És el que més em sorprèn. Els casos estan augmentant a tot el món, també al Regne Unit, i aquesta gent va als estadis i poden contagiar", ha lamentat Guardiola des de la sala de premsa.El tècnic catalài com la viu la majoria de la societat britànica., als llocs per comprar regals per a la família, i ningú porta mascareta", ha criticat. Ell mateix ha demanat als ciutadans i, sobretot, als aficionats que van als estadisper evitar nous contagis i expandir la sisena onada.Ell mateix ha volgut deixar clar "que no sap de medicina", però demana que se segueixin les mesures sanitàries imposades pels experts i per les autoritats. "No sóc científic ni doctor, potser estic dient alguna estupidesa, però, que no sé res sobre medicina", ha assegurat Guardiola. La seva màxima preocupació, pel que fa als estadis, és que l'estat de la pandèmia obligui a tornar a tancar els recintes esportius al públic.

