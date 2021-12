Una empresa mallorquina regala un milió d'euros als seus treballadors per Nadal

Feia tres mesos que preparava amb gran il·lusió, emoció i en total secret aquest regal per celebrar així un any històric per a l'empresa! Un any en què el treball, la implicació i la dedicació de tots ens han permès millorar els nostres resultats prepandèmics", explica el mateix Ktiri en un post de Facebook, on ha ensenyat com van rebre la notícia els seus treballadors durant la festa de Nadal.

Ja ho diuen que els miracles solen passar per Nadal. Però a vegades només cal una mica de voluntat i ser milionari. És el cas d'un empresari de les Illes Balears que ha repartit un milió d'euros entre els seus treballadors per les festes d'aquests dies. És Othman Ktiri, CEO de la companyia OK Mobility, una empresa de lloguer d'automòbils. Els treballadors han pogut rebre compensacions econòmiques graduals, des de 300 euros fins a 10.000 euros. Tot en funció d'antiguitat i dels resultats durant l'any.Ktiri s'ha decidit a fer aquest regal nadalenc als seus treballadors després que la companyia hagi augmentat beneficis en un 60% durant el 2021 respecte les xifres del 2019, abans de la pandèmia. Més de 400 treballadors s'han beneficiat d'aquest "regal de Nadal" per part del CEO de l'empresa.És més, per fer entrega d'aquest obsequi, Ktiri va reunir tots els seus treballadors en una espècie de celebració nadalenca i els va fer entrega d'un dècim fals de Loteria de Nadal amb l'import del que s'enduïen.

