​Dotze municipis del Maresme i el Vallès Oriental demanen el toc de queda per evitar botellots

ha reclamat a la Generalitat que els apliqui eldavant del risc de patir un increment dedurant les festes de Nadal. Són, tots municipis de menys de 10.000 habitants que queden fora dels paràmetres per aplicar el confinament nocturn.Els seus alcaldes han fet arribar per carta laa qui també demanen que si no se'ls aplica el toc de queda comptin amb un dispositiu policial extraordinari dels Mossos per garantir la seguretat.Els municipis afectats adverteixen que no tenen elssuficients per fer front als botellots nocturns que s'hi poden produir per ciutadans que busquin un lloc sense restriccions horàries. Mencionen per exemple lai recorden que els locals d'oci nocturn estaran tancats.que en el darrer toc de queda selectiu, a l'estiu, es van produir botellots "incontrolables" a diversos punts del Parc de la Serralada Litoral. Al setembre, es van veure obligats a limitar els accessos al massís i a tancar zones d'aparcament entre Teià, Vallromanes i Premià de Dalt, o a Cabrils i Vilanova del Vallès, per evitar aquestes situacions.Els dotze alcaldes ja havien expressat la seva queixa en les reunions delper quedar fora del toc de queda nocturn.​​​

