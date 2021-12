​Un traficant d'armes fugit d'Espanya, company del rei emèrit a Abu Dhabi

és unamb arrels espanyoles i libaneses que està en recerca i captura a Espanya des de l’octubre de 2018. L’home va driblar la justícia espanyola en no presentar-se a un judici per defraudar 14,7 milions d’euros a Hisenda. Fins ara no se sabia on parava.El Assir viu a, segons ha revelat el diari El País. I no només això, el traficant acompanya amb freqüència elal complex privat on viu Joan Carles I des de la seva fugida d’Espanya l’agost de 2020.Els dos són amics des de fa trenta anys, assenyala el rotatiu, una amistat que es basa en un grup d’aficionats a la. La relació s’havia refredat, però s’ha enfortit amb la trobada inesperada a Abu Dhabi.El Assir té 71 anys és un conegut traficant d’armes internacional, personatge clau en les exportacions militars espanyoles dels últims anys. La Fiscalia espanyola demana per a ell una condemna dei el pagament d’una multa de 74 milions d’euros i una indemnització a Hisenda de 14,7.El traficant no només té problemes amb la justícia espanyola. També està buscat a, després d’un escàndol de corrupció i venda d’armes al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor