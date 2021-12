Junts celebra que Aragonès se situï en «alternatives» a la taula de diàleg

Primeres reaccions al missatge institucional de. El secretari general de, s'ha felicitat que el president de la Generalitat se situï en "alternatives" a la taula de diàleg i creu que amb aquest discurs reconeix allò que des de Junts han "advertit des del primer dia". "L'alternativa a la taula de diàleg sabem quina és:i preparació per a lademocràtica i intel·ligent en el marc del", ha afirmat Sànchez a través de Twitter. "", ha finalitzat el missatge.El cap de l'executiu ha afirmat des d'una escola deque el que ve és l'any que la taula de diàleg amb el govern espanyol, que anima ERC en solitari dins el camp independentista, ha de començar a donar aviat "". I si no els dona, ha avisat, no s'hi val caure en la resignació ni "renunciar". Serà aleshores quan, segons ell, caldrà "", que necessàriament hauran de transitar pel camí de la desobediència, la unilateralitat o la mediació exterior en cas que la"s'encalli".Amb elsaprovats i a punt per entrar en vigor l'1 de gener, Aragonès està ara pendent d'una nova reunió de la. Es farà amb la incògnita de si aquest cop hi assistiran consellers de Junts ali de les conseqüències que pot tenir que, de nou, no ho facin. Hi hagi o no Junts a la taula, Aragonès vol que comenci a donar fruits. "El 2022 ha de ser l'any en què comencem a. La negociació amb l'Estat ha d'avançar i començar a aportar resultats tangibles", ha avisat.

