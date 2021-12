🔴 DIRECTE | Final del concert amb "El cant de la senyera", interpretat per tots els cors de l'Orfeó Català#ConcertStEsteveTV3 pic.twitter.com/jN3dJX3H6F — TV3.cat (@tv3cat) December 26, 2021

El tradicionalalde Barcelona ha tancat, com també és tradició, amb "", i com també és habitual des de ja fa uns anys, ple d'i amb crits d'entre el públic assistent, aquest cop amb un 70% de l'aforament.I és que l'acte ha estat, per segon any consecutiu, marcat per la. Si l'any passat la cita va optar pel format híbrid, combinant el directe amb alguns cors actuant a, enguany el context epidemiològic no ha impedit que, després de dos anys, tots els cors de l'Escola Coral i l'Orfeó Català es retrobessin, això sí, ambi separats per grups bombolla.Tot i alguna baixa d'última hora per la, la voluntat que tots els cantaires poguessin actuar in situ ha obligat els diferents cors a interpretar les peces eni amb mascareta. A més, per mantenir les distàncies, en les actuacions conjuntes no tots han estat a l'i han ocupat altres espais com les, els laterals del primer pis o, fins i tot, les escales.Sota el lema "Celebrem que ens retrobem", el limitat públic ha pogut gaudir d'un repertori nadalenc on no han faltat les estrenes. Ha arrencat amb les veus de l'Orfeó Català, el Cor de Cambra, eli elinterpretant l'arranjament del 'Magnificat' que va estrenar Marc Timón en la inauguració de la torre de laTambé n'han pogut escoltar d'altres com ara elque ha preparat el compositor i director catalài que han interpretat l'Orfeó Català, El Cor Jove, el Cor de Noies i el Cor Infantil; la nadala "" d'Albet Guinovart; i l'arranjament de Xavier Puig "". També l'homenatge que s'ha volgut fer al cantaire de l'Orfeó Àlex Honrubia, qui va morir el febrer passat, a través de la nadala 'En les nits de desembre' de Josep Ollé amb lletra de Joan Maragall.Alhora, amb l'objectiu de reivindicar el paper de la dona compositora, aquest Concert de Sant Esteve ha comptat amb més peces compostes per dones que mai, entre les quals han destacat el cant a la pau d'Errollyn Wallen "", "" d'Anna Campay o "" d'Eva Ugalde.Tot plegat sota la direcció artística dei els directors de l'Orfeó, de l'Escola Coral i del Cor de Cambra, i amb les coreografies d'Anna Romaní -que enguany s'ha incorporat a l'equip del concert-, i de l'acompanyament dels pianistes de l'Orfeó, un quintet de metalls, i l'organistaDesprés de la felicitació nadalenca d'Esteve Nabona, que deixarà de dirigir el Cor Jove i l'Escola Coral, i on ha desitjat un 2022 ple de "salut, felicitat i molta música", el concert ha finalitzat amb el públic interpretant el "Cant de la Senyera" i el "" de Georg Friedrich Händel, que ha posat el colofó final.

