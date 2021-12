200 advocats del Col·legi de Barcelona s'oposen al comunicat «ultra» contra la immersió

Resposta dede l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) al polèmic comunicat de la comissió de Dret Constitucional . Aquest òrgan depenent de l'ICAB havia emès un comunicat en què donava suport a la sentència del(TJSC) en el cas dela les aules de les escoles catalanes.Els més de 200 advocats signants mostren el seu rebuig a un comunicat "estrictament polític alineat amb les" i mostren la seva "" per la "manca de contingut jurídic" i el "trencament" de laque consideren que ha fet el comunicat de la secció de Dret Constitucional.Els signants, entre els quals es troben personalitats com, reclamen "respecte" i el "rebuig immediat" per part de la degana i de la junta de l'ICAB. Tot i això, segons fonts consultades per, la junta de govern es manté en la posició de no fer pronunciaments sobre comunicats de les seves seccions.

200 advocats s'oposen al comunicat «ultra» de la secció de Dret Constitucional de l'ICAB by Naciodigital on Scribd

Precisament el posicionament de la secció de Dret Constituncional havia estat criticat per l'advocat, actual diputat de Junts, i exdegà de l'ICAB,, que afirmava sentir-se "profundament" i demanava que la junta de govern demostri el "" davant la decisió de la secció de Dret Constitucional.La secció de Dret Constitucional de l'ICAB criticava l'actitud d'"extrema gravetat" delper negar-se a donar compliment a la decisió del tribunal. En concret, feien referència al president de la, i el conseller d'educació,, no només perquè s'hagin "negat" a donar compliment a la sentència, sinó que a més s'hagin posicionat a favor de la direcció de l'escola deA la vegada, també denunciaven que els dos membres de l'executiu català "no hagin mencionat" que a les xarxes socials s'hagi demanat "aïllar el nen" de classe o "tirar-li pedres a casa seva". El comunicat concloïa mostrant la seva "més profunda" preocupació per la "gravetat dels fets", que segons explicava, atempten contra l'estat de dret, però també contra la protecció integral dels menors contra lai lasecundària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor