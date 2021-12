«El Mundo» es disculpa amb Miguel Bosé després que Jaime Peñafiel li desitgés la mort

El Mundo ha pedido disculpas por la impresentable publicación de Jaime Peñafiel donde le deseaba la muerte a Miguel Bosé. pic.twitter.com/piFjDlHBMF — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 26, 2021

Disculpa pública deambdesprés d'unes paraules dea la seva secció del suplement LOC, que depèn del mateix diari. Concretament, el periodista popularment conegut per les seves informacions sobre la, va afirmar que el cantant "pel dany que estava fent"."El molti moltva demanar 'apagar les televisions del món i deixa d'escoltar mentides i laa la qual s'està sotmetent la gent'", recollia la secció de Peñafiel, en referència a unes declaracions de Bosé a la televisió argentina. Les paraules es van fer populars a les xarxes socials i El Mundo ha emès una rectificació pública.En l'editorial titulada "", El Mundo titlla de "" el comentari de Peñafiel i defensa que mai hauria d'haver-se publicat. El diari també creu que l'esgotament per les repetides onades deli el fet que Peñafiel hagi patit la malaltia han estat factors que han derivat en aquest comentari, però reitera que això no és motiu per desitjar la mort. "Jaime Peñafiel ha atemptat contra eli per això demanemals lectors", sentencia l'editorial de El Mundo.

