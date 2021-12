La Guàrdia Urbana desallotja una aglomeració de joves fent botellots a la Bonanova

Altres notícies que et poden interessar

ha desallotjat aquest dissabte a la nit, abans del toc de queda, una aglomeració de joves que bevien al carrer Mandri de Barcelona. Es tracta d'una zona de bars del barri de la Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de la capital catalana.Les furgonetes de la Guàrdia Urbana han demanat per megafonia als joves que desallotgessin el carrer i que utilitzessin la mascareta. Desenes de joves van decidir continuar la celebració del Nadal al carrer, concretament en aquesta zona alta de la ciutat on hi ha afluència de bars amb terrasses.​​​

