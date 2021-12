La pel·lícula més vista de Netflix aquest Nadal a l'Estat

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

segueix liderant el sector de les plataformes de contingut per streaming de tot el món (i també a tot l'Estat). Aquestes festes de Nadal, gairebé tan atípiques com les del 2020,, sense diversos familiars a taula o directament anul·lant els àpats que tenien previstos. Això ha obligat a modificar plans i molts han optat per seguir una rutina més ordinària i casolana.Les plataformes permeten asseure's al sofà i gaudir de centenars de continguts (com és el cas de les pel·lícules romàntiques, de les més demandades per aquestes dates). En aquest cas, aquí us deixem un recull de les millors. Netflix, però, permet seguir quines són les pel·lícules, sèries i documentals més vistos en els últims dies a través de la seva pròpia plataforma. Iestà sent un èxit absolut d'audiència, pel que fa al cinema, en aquestes dates de Nadal.Es tracta del nou film protagonitzat per, en la versió espanyola). És el film més vist dels últims dies i segueix aglutinant milers de reproduccions per aquestes dates. Adam McKay és el director d'aquesta sàtira social, política i catastròfica que situa l'espectador en un escenari apocalíptic que triomfa entre el públic. És paradigmàtic, veient com està la pandèmia avui dia.La pel·lícula aborda un greu problema per a la humanitat:. Els dos científics que ho descobreixen (DiCaprio i Lawrence) hauran de lluitar, a través dels esculls polítics i mediàtics, per avisar a la població que l'amenaça és real. McKay intenta posar la societat davant del mirall de manera àcida i divertida, mostrant "que podria passar" si es donés una situació similar. Evidentment, tot enfocat a un ecosistema estatunidenc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor