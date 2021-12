Localitzat l'home de 84 anys que s'havia perdut al riu Congost a Granollers

🔴 Localitzat conscient l'home de 84 anys perdut a #Granollers la nit del 25 al 26 de desembre. #Bomberscat hem fet extracció amb llitera per terra fins a una ambulància del @semgencat — Bombers (@bomberscat) December 27, 2021

Els Bombers han localitzat conscient aquest dilluns a la tarda l'home de 84 anys que havia desaparegut dissabte a la tarda a Granollers. Tot i que de moment es desconeixen més detalls, en una piulada a Twitter s’ha confirmat que l’han localitzat conscient i que l’han traslladat en ambulància.Segons informa l'ACN, l’home ha estat trobat a la zona de Can Nicolau, a prop de l'estació de Canovelles i encara en terme municipal de Granollers, per una persona que caminava per aquest indret just quan el cos d'emergències havia sectoritzat la zona i començava una nova recerca per aquest punt. El desaparegut ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers i el seu estat és menys greu.La desaparició ha suposat un important dispositiu. Aquest dilluns a la tarda hi havia 13 dotacions desplaçades, entre elles dues unitats del Grup Caní de Recerca, juntament amb Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Policia Local de Granollers, Creu Roja i voluntaris de Protecció Civil.L’home va desaparèixer la tarda del dia de Nadal mentre passejava per l’entorn del riu Congost a l’altura de Granollers. L'avís es va donar a dos quarts de dotze de la nit. En un primer moment el dispositiu va pentinar el passeig paral·lel al riu, les pistes d'atletisme i el parc annex. L’endemà, diumenge, es va reprendre amb dotacions terrestres i un helicòpter, que va resseguir la llera del riu fins a la seva desembocadura.

