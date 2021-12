Busquen un home de 84 anys perdut al voltant del riu Congost a Granollers

Els Bombers treballen des de la nit de dissabteHavia sortit a passejar per l'entorn del riu Congost. L'avís es va donar a dos quarts de dotze de la nit. Aquesta passada nit s'ha actuat conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, amb un parell de dotacions., les pistes d'atletisme i un parc annex.La recerca s'ha aturat a dos quarts de cinc de la matinada però s'ha reprès a primera hora d'aquest matí. Ara hi treballen tres dotacions terrestres i un helicòpter, que ressegueix la llera del Congost fins a la seva desembocadura. D'altra banda, els Bombers van rescatar una dona de 53 anys que s'havia perdut mentre pujava la Mola amb el seu gos. Va ser ella mateixaVa explicar que s'havia desorientat i no trobava el camí per tornar.Una dotació terrestre i l'helicòpter es van activar, amb efectius del Grup d'Actuacions Especials.Ella va ser evacuada en helicòpter i un membre del GRAE va baixar a peu amb el seu gos, també il·lès.

