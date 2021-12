Dos anys de presó per estafa a través d'una falsa influència amb el gendre d'Aznar

Elha condemnat a dos anys de presó un home per estafar una dona, a qui va demanar 35.000 euros a canvi d'ajudar-la a aconseguir la custòdia dels seus fills mitjançant una falsa influència política per part d', gendre de l'expresident espanyol José María Aznar.La sentència del tribunali estima el de la Fiscalia de Madrid en apreciar la concurrència de l'agreujant de reincidència davant d'una condemna ferma dictada per l'Audiència Provincial de León. Així, imposa al condemnat dos anys de presó per un delicte d'estafa a concurs per un delicte de falsedat documental i document mercantil.Els fets es van produir el maig del 2016, quan l'acusat va establir una relació d'amistat amb la víctima. Aprofitant que la dona estava interessada a obtenir la custòdia dels seus fills, es va atribuir falses influències polítiques que la poguessin afavorir en l'obtenció d'aquesta custòdia. Així, l'home es va oferir a ajudar-la a través d'un conegut, Alejandro Agag.Ell mateix va deixar entendre que el gendre de l'expresident del Govern José María Aznar l'ajudariaLa víctima va demanar un préstec i va entregar els diners a l'acusat en una cafeteria del barri madrileny de La Moraleja. Aquest li va lliurar un fals aval bancari del BBVA que havia creat ell mateix.