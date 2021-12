però l'efecte rebot-prudència-solidaritat fa que hagi ressonat la notícia a tota la unitat familiar. Ha estat un gol en la pròrroga, quan ja creiem que teníem el partit guanyat. L'endemà d'acabar el trimestre, trucada de la llar d'infants per dir-nos que hi havia hagut un positiu a la seva classe. Confinament per contacte estret fins al primer dia del 2022, inclòs.A reveure, escudella del 25 amb família (i tió!). Fins a la propera, amic invisible i dinar amb més família pel 26. Adeu, enèsim àpat repescat pel dia 29. Adeu al Cap d'Any amb amics per engegar plegats el 2022. La nostra vida social ha quedat cancel·lada fins a nou avís.Diuen que si té símptomes truquem al CAP, i que aleshores potser sí... cal que abans t'agafin el telèfon, és clar. El col·lapse és majúscul, i som una més de la llista de persones que, després de canviar de plans trenta vegades per anar-nos adaptant a la realitat creixent de l'onada de Covid, finalment ho hem hagut de cancel·lar tot. Però sabeu què? Que hi ha bones notícies.Això que pot semblar negatiu, realment és la salvació: no haurem de fer equilibris vitals per estar amb elles i seguir el ritme laboral. No haurem de treure hores de son per arribar a tot, i tenir l'eterna sensació d'estar-ho fent tot malament. Ens esperen 10 dies de mimar-nos (i d'esgotar-nos, i de barallar-nos). Amb l'afegitó que, amb prudència, la germana gran i els adults, podem sortir a prendre l'aire, segons les més recents regles del joc pandèmic.és que no hem parat de rebre amor a cabassos. Ens han arribat postals de Nadal, altes dosis de xocolata en tots els seus formats (ous Kinder, torrons, bombons...), préstecs de joguines per poder trencar la rutina, ampolles de vi, espelmes fetes a mà carregades d'amor, llibres... També el tupper d'escudella pel 25 i un pica-pica cinc estrelles. Canelons congelats i deliciosos pel 26. Molts missatges de: "Us cal res? Us vaig a fer algun encàrrec?".tancats i no hem tingut temps d'entrar en aquesta bogeria que suposa la situació, però estem exultants d'amor compartit. No hem fet més que sentir-nos estimats. De pensar que ens encanta el lloc on vivim, i amb qui compartim els nostres dies. I no era això, el que més ens agradava d'aquests dies?el Nadal del 2021 ha estat realment màgic.

